Fabryka metamfetaminy pod kojcem dla psów. Zatrzymano ośmiu podejrzanych

W jednym z pomieszczeń gospodarczych w miejscowości pod Zgorzelcem policjanci odkryli wejście, które znajdowało się w kojcu dla psów. Wąskie przejście prowadziło do pomieszczenia, w którym wytwarzano metamfetaminę. Zbudowano tam specjalistyczny system produkcji narkotyku oraz chłodzenia i wentylacji. Funkcjonariusze zabezpieczyli linię produkcyjną narkotyków syntetycznych, a także naczynia laboratoryjne i ponad 200 litrów różnych substancji chemicznych mogących służyć do wytwarzania narkotyków.

Podczas nalotu na fabryczkę znaleziono metamfetaminę, amfetaminę i marihuanę. Przejęto także broń, amunicję, pałki teleskopowe, noże, maczety i elementy wyposażenia policyjnego (kajdanki, sygnalizację, pałkę typu tonfa).

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu na terenie Polski. Decyzją sądu pięciu podejrzanych trafiło tymczasowo do aresztu. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i policyjnych dozorów.