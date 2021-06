EURO 2021 - TERMINARZ, wyniki, transmisje, grupy, tabele, składy, mecze [9.06.2021]

29 czerwca, godz. 18 – Sankt Petersburg: pierwszy zespół D – drugi zespół F (44.)

29 czerwca, godz. 21 – Glasgow: pierwszy zespół E – trzeci zespół A/B/C/D (43.)

Ćwierćfinały - 1/4 finału Euro 2020 [TERMINARZ]

2 lipca, godz. 18 – Sankt Petersburg, 41. vs 42. (45.)

2 lipca, godz. 21 – Monachium, 39. vs 37. (46.)

3 lipca, godz. 18 – Baku, 40. vs 38. (47.)

3 lipca, godz. 21 – Rzym, 43. vs 44. (48.)