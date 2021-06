EURO 2020 Polska - Szwecja transmisja ONLINE TV [23.06.2021. Gdzie oglądać na żywo? O której mecz Polska - Szwecja?]

Mecz Polska - Szwecja w trzeciej serii gier w grupie F na mistrzostwach Europy. Spotkanie ze Szwecją zostanie rozegrane na stadionie w Sankt Petersburgu, czyli tym samym, gdzie przegraliśmy ze Słowacją. Tym razem jednak ma być inaczej. Po remisie z Hiszpanią biało-czerwoni wciąż są w walce o awans do 1/8 finału. Warunek jest jeden – zwycięstwo w środowym spotkaniu.

- Wysoki pressing ma to do siebie, że jak najszybciej i jak najwyżej trzeba odebrać piłkę. Wtedy jest najbliżej do bramki przeciwnika. Staram się robić w kadrze to samo, co robię w klubie. Chcę atakować wyżej rywali, żeby mieli jak najdalej do naszej bramki – mówi Mateusz Klich, pomocnik reprezentacji Polski.