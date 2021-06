EURO 2020: Polska - Słowacja transmisja ONLINE, TV [14.06.2021, Skład Polski, Gdzie obejrzeć na żywo? Godzina meczu Polska - Słowacja]

Piłkarska reprezentacja Polski rozegra w poniedziałek (14 czerwca) pierwszy mecz fazy grupowej Euro 2020. Biało-Czerwoni zmierzą się w Sankt Petersburgu ze Słowakami. - Jesteśmy gotowi i fajnie, że w końcu się ten turniej dla nas zacznie. Atmosfery w ogóle nie czuć, aczkolwiek jak byłem na stadionie, to może minimalnie coś tam poczułem - skomentował Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Jednym z naszych celów jest wyjście z grupy, dlatego ten pierwszy mecz będzie tak ważny dla każdej ze stron. Siłą Słowacji jest kolektyw, siła w pojedynkach, koncentracja i intensywność gry. Wiedzą, co trzeba zrobić, by wygrać. Radzą sobie bardzo dobrze z kontrami oraz stałymi fragmentami. Mają dużo doświadczenia, zawodników z wieloma występami w reprezentacji. By pokonać ich musimy utrzymać ten sam poziom koncentracji, zdecydowania, organizacji w każdym momencie spotkania – zapowiada Paulo Sousa, selekcjoner reprezentacji Polski.