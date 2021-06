EURO 2020 Polska - Hiszpania ONLINE TV [19.06. Gdzie obejrzeć? O której? Transmisja mecz Polska - Hiszpania]

EURO 2020 POLSKA - HISZPANIA ONLINE TV 19.06.

Mecz Polska - Hiszpania, czyli mecz o wszystko dla naszej reprezentacji. Przypomnijmy, że w pierwszych meczach grupy E Polska przegrała 1:2 ze Słowacją, a Hiszpania zremisowała 0:0 ze Szwecją.

Wczoraj Szwecja pokonała Słowację 1:0, a to oznacza, że reprezentacja Polski - by zachować szanse na awans do 1/8 finału Euro 2020 - musi co najmniej zremisować z Hiszpanią. Porażka eliminuje nas bowiem z turnieju.

- Nie chcę na siłę kreować optymizmu. Musimy być realistami. Gramy z drużyną, która w ostatnim meczu ze Szwecją miała 82 procent posiadania piłki. To nie są Włochy, które grają szybko. Włosi chcą się szybko przemieścić z obrony do ataku, wykorzystując swoich skrzydłowych. Natomiast Hiszpanie przez cały mecz nie chcą oddać piłki. Trzeba umieć się do tego przygotować i umiejętnie przesuwać oraz stosować pressing - mówi Zbigniew Boniek, prezes PZPN