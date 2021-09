Energa Basket Liga: W końcu nastąpiło przełamanie Śląska! WKS pokonał Astorię

Koszykarze Śląska podeszli do poniedziałkowego meczu z chęcią przełamania się po trzech porażkach na otwarcie sezonu Energa Basket Ligi. Wrocławianie zanotowali jednak dość słabe wejście w spotkanie z Astorią. Przez kilka pierwszych minut jedynie Strahinja Jovanović w zespole gospodarzy miał na swoim koncie punkty z gry. Tymczasem zdecydowana większość wizyt gości pod koszem WKS-u kończyła się powiększeniem dorobku bydgoszczan. W pierwszej kwarcie, po której Śląsk przegrywał 17:22, podopieczni Petara Mijovicia tylko raz rzucili celnie za trzy punkty.

W drugiej odsłonie rywalizacji w Trójkolorowych weszły nowe siły, dzięki czemu obraz gry wyraźnie uległ zmianie. To WKS stał się stroną przeważającą. Dolnośląska drużyna zwarła szyki w defensywie, kilkukrotnie popisała się efektownymi blokami i co najistotniejsze - poprawiła skuteczność. Trudny do powstrzymania był dla przyjezdnych zwłaszcza Aleksander Dziewa. Z syreną kończącą połowę celny rzut za dwa punkty oddał Jovanović, a Śląsk schodził na przerwę przy prowadzeniu 39:36.