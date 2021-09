Energa Basket Liga: Śląsk Wrocław chce w końcu wejść na ścieżkę zwycięstw (ZAPOWIEDŹ)

Z pewnością nikt nie wyobrażał sobie takiej inauguracji rozgrywek Energa Basket Ligi w wykonaniu Śląska. Trzy porażki w pierwszych trzech meczach to niewątpliwie spore rozczarowanie oraz olbrzymi ból głowy trenera Petara Mijovicia przed kolejnymi spotkaniami.

- Wiem, że wszyscy są źli i nerwowi z powodu złego startu sezonu. To wciąż jednak początek rozgrywek i grupa ludzi pracująca ze sobą od niedawna, być może potrzebujemy nieco więcej czasu, by w końcu wszystko „zaskoczyło”. Pracujemy naprawdę ciężko i dajemy z siebie wszystko na treningach. Musimy w końcu przenieść to na parkiet, co jest naszym największym problemem. Mamy dobrych zawodników, doświadczonego trenera i jestem pewien, że już w poniedziałek pokażemy więcej jakości - mówi Strahinja Jovanović, rozgrywający WKS-u.

Najbliższy rywal wrocławian rozgrywki rozpoczął od wyjazdowego starcia z Asseco Arką Gdynia. Astoria dzięki dobrej i równej grze pewnie pokonała gospodarzy 97:74. Parę dni później bydgoszczanie wybrali się do Ostrowa Wielkopolskiego, by stawić czoła aktualnym mistrzom Polski. Tak jak Śląsk, nie byli oni jednak w stanie pokonać Stali w swoim drugim meczu ligowym i ostatecznie przegrali 73:83. Spotkanie to jednak trzymało w napięciu i goście również mieli swoją szansę na wygraną. Jeszcze sześć minut przed końcem ostrowianie prowadzili zaledwie czterema punktami.