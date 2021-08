Eleni, gwiazda polskiej piosenki, opowiada o dzieciństwie i młodości spędzonych na Dolnym Śląsku (ROZMOWA, ARCHIWALNE ZDJĘCIA)

Kawałek Pani serca został na Dolnym Śląsku, w Bielawie?

- No naturalnie (uśmiech). Zawsze wracamy do swoich korzeni, do miejsc, gdzie się urodziliśmy, gdzie spędziliśmy swoje dzieciństwo, młodość.

O tym mieście mówi Pani "moja kochana Bielawa". Bardzo ładnie.

- Bo to moje miasto rodzinne, jest przepięknie położone, a teraz jeszcze bardzo pięknie się rozwija - wiem, bo bardzo często jeżdżę do Bielawy, bo są tam groby mojej babci i cioci. Mam tam też nadal swoich kolegów, koleżanki, sąsiadów i przyjaciółkę, z którą śpiewałam przez wiele lat w szkolnych zespołach: często się spotykamy, wspominamy dawne czasy. Byłam też na 60-leciu mojej szkoły - liceum ogólnokształcącego - i z przyjemnością spotkałam się z koleżankami ze swojej klasy. No i z profesorami powspominaliśmy, jak to było kiedyś.