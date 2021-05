Eksperymenty Paulo Sousy. Lewandowski zacznie na ławce, debiut Puchacza? (Polska Rosja gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo)

Mecze kadry we Wrocławiu zawsze odbywają się w atmosferze piłkarskiego święta. Nie inaczej będzie tym razem, bo choć pierwotnie kibice mogli zająć tylko 25 proc. miejsc na mogącym pomieścić niespełna 45 tys. osób wrocławskim obiekcie, to finalnie mogą zająć ich połowę. Bilety, które sprzedawane były wyłącznie drogą internetową, wyprzedały się do ostatniego miejsca.

Wybudowany z myślą o Euro 2012 Stadion Wrocław nie należy do ulubionych obiektów Biało-Czerwonych. Kadra rozegrała na nim łącznie 11 spotkań, z których cztery wygrała, tyle samo razy schodziła z boiska pokonana i trzykrotnie remisowała. We wtorek jest szansa na podreperowanie tego bilansu, choć rywal do najłatwiejszych nie należy.

Selekcjoner Paulo Sousa ma twardy orzech do zgryzienia. Najpierw z powodu poważnej kontuzji wypadł mu Krzysztof Piątek, a tuż przed rozpoczęciem zgrupowania w Opalenicy urazu nabawił się Arkadiusz Milik. Ten drugi z Rosją nie zagra na 100 proc., ale jego udział w finałach mistrzostw Europy nie jest wykluczony. Od środy lub czwartku ma wrócić do obciążeń treningowych.