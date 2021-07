Ekspert: Kamienna twarz trenera Paide Linnameeskond. Estończycy wciąż wierzą w awans

Paide Linnameeskond do meczu ze Śląskiem przystępowało niemalże w roli kopciuszka. Grało ponad 100 km od swojej siedziby (mecz ten rozegrano w nadmorskiej Parnawie, gdzie jest obiekt spełniający wymogi UEFA), ale mimo tego kibice tłumnie jak na warunki ligi estońskiej przyjechali na to spotkanie.

Nie obyło się bez kontrowersji. Na mecz do Parnawy wybrali się przedstawiciele Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław. Udało im się kupić bilety, lecz zostali zawróceni na bramkach. To decyzja delegata UEFA, który zastosował się do przepisów. Te mówią wyraźnie - mecz bez udziału kibiców gości. W mediach społecznościowych zawrzało, delegatowi wytknięto nieludzkie podejście, ale przepisy są przepisami, więc fani zrzeszeni w KKN (a także zwykli kibice WKS-u, którzy wybrali się do Parnawy), oglądali spotkanie z Paide zza płotu. Po ostatnim gwizdku piłkarze podeszli do nich i podziękowali za doping.