Egzamin ósmoklasisty już jutro! W tych szkołach we Wrocławu piszą go najlepiej, niemal na 100 procent!

Już tylko godziny zostały do najważniejszego testu dla tysięcy uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu. Egzamin ósmoklasisty sprawdzający wiedzę z przekroju całej szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego (zdecydowanie najczęściej wybierany jest język angielski) ma decydujący wpływ na późniejszy wybór szkoły średniej.

My, na bazie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawdziliśmy jak wypadły poszczególne szkoły, uwzględniając średnie wyniki wszystkich uczniów podchodzących do egzaminu. Zsumowaliśmy procentowe, średnie rezultaty testu z języka polskiego, matematyki i języka obcego, następnie wyciągnęliśmy średnią, dzieląc przez trzy. Zwycięska szkoła zbliżyła się do 95 procent! Iście kosmiczny wynik, pokazujący, że praktycznie wszyscy uczniowie tej szkoły byli świetnie przygotowani do kluczowego egzaminu. SPRAWDŹCIE SZCZEGÓŁY - TUTAJ

Sprawdziliśmy także, które szkoły okazały się najlepsze w wynikach z poszczególnych przedmiotów. Wygląda to następująco: