Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Takie zadania będą na tegorocznym egzaminie? Sprawdź ARKUSZE i ODPOWIEDZI Michał Perzanowski

W naszej galerii zamieściliśmy arkusz egzaminu ósmoklasisty z zeszłego roku. W środę, kilka minut godzinie 14, zamieścimy tegoroczny.Sprawdź się z zeszłorocznym testem z matematyki >>>>> Arkadiusz Wojtasiewicz / Polska Press Zobacz galerię (22 zdjęcia)

We wtorek (14 maja) głównym tematem na języku polskim były "Kamienie na Szaniec". Dzień później (15 maja) najważniejszym pytaniem z matematyki również pozostało "co będzie na egzaminie?". Warto przypomnieć sobie to i owo! Znając podstawę programową wiemy, jakiego typu polecenia pojawią się na arkuszu. Sprawdź przykładowe zadania z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty!