Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Jakie zadania sprawiły problem uczniom podstawówek? Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI

Egzamin ósmoklasisty - co zależy od jego wyniku?

Co było na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

WIEMY, JAKI BYŁ TEMAT WYPRACOWANIA!

Internauci informują, że uczniowie na rozprawce w zadaniu pisemnym musieli odnieść się do "Kamieni na Szaniec" Aleksandra Kamińskiego. To opowieść o trzech warszawskich maturzystach, "Rudym", "Alku" i "Zośce", którzy w trakcie II wojny światowej wstąpili do Szarych Szeregów, harcerskiej organizacji prowadzącej akcje dywersyjne.

Pierwsi uczniowie szkół podstawowych wyszli już z egzaminu. Wersje są sprzeczne. Jedni ósmoklasiści podają, że tematem wypracowania była "Lalka". Inni z kolei podają, że należało napisać rozprawkę na temat "Pana Tadeusza". Byłaby to powtórka z 2021 roku, gdy należało odnieść się do fragmentów epopei Adama Mickiewicza.

W 2023 roku na egzaminie pojawiła się "Balladyna" Juliusza Słowackiego, a rok wcześniej - "Zemsta" Aleksandra Fredry.