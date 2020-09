Dzisiaj Śląsk Wrocław podejmuje mistrza Polski w Hali Orbita

Pierwszy wraca do gry po prawie trzech tygodniach przerwy. W zeszłym sezonie stanowił o sile zespołu, choć był to jego debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drugi to świeży nabytek 17-krotnych Mistrzów Polski. 30-letni Chorwat ma na swoim koncie gablotę pełną pucharów – jest między innymi wielokrotnym Mistrzem Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. Grał na parkietach Eurobasketu oraz Euroligi, więc nie brakuje mu także doświadczenia na arenie międzynarodowej.

W pierwszej kolejce podopieczni Żana Tabaka wygrali na wyjeździe z zawsze groźnym Treflem Sopot 76:71. Kilka dni wcześniej zdobyli Superpuchar Polski, pokonując Anwil Włocławek 68:56. Styl zielonogórzan może i nie zachwycał, ale póki co nie można odmówić im skuteczności i – co najważniejsze – zwycięstw. Nie wolno zapominać, że ten zespół tworzą zawodnicy pokroju Łukasza Koszarka, Iffe Lundberga, czy Geoffrey’a Groselle’a. A przewodzi im sam Żan Tabak – jako zawodnik mistrz NBA z 1995 r.

- Stelmet charakteryzuje napór na piłkę, agresywna obrona i dobra gra pod koszem. Trener Tabak to najlepszy koszykarz, jaki zawitał na polskie parkiety. Nie wiem, czy aktualnie jest najlepszym trenerem ligi – w końcu ten zespół tworzą bardzo dobrzy i doświadczeni koszykarze. Niemniej z zewnątrz wszystko wskazuje na to, że trener Tabak jest bardzo ważnym - jeśli nie najważniejszym - elementem zielonogórskiej układanki – powiedział przed meczem Marcin Grygowicz, asystent Olivera Vidina.

- Łukasz Koszarek zawsze był zawodnikiem, na którym się wzorowałem. Trenerzy często podawali mi go jako przykład do naśladowania. To będzie dla mnie wielki zaszczyt. Chcę zmierzyć się z nim na parkiecie i wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Przede wszystkim chcę jednak wygrać najbliższe spotkanie – skomentował Gordon.

Choć faworytem nadchodzącego spotkania jest Stelmet, na pewno nie można skreślać Trójkolorowych w walce o zwycięstwo z silnym rywalem. Dobre przygotowanie taktyczne, walka o każdą piłkę i powiew świeżości dzięki młodym zawodnikom – to cechowało Śląsk w meczu z Astorią. Jeśli to samo pokaże ze Stelmetem, to na pewno nie będzie na straconej pozycji.