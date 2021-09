Dziś zaczyna się kalendarzowa jesień. Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy? Konrad Bałajewicz

Janusz Wójtowicz / Polska Press

Poniedziałek (22 września) to pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. We Wrocławiu nie mamy co do tego wątpliwości, bo pogoda dziś jest bardzo jesienna - od rana chłód, wiatr i deszcz. A ponieważ dni stają się coraz krótsze, czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki? Przeczytajcie poniżej.