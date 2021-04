Dziś starcie w radzie miejskiej. Radni Sutryka kontra opozycja, czy odwołają przewodniczącego? Andrzej Zwoliński

We wrocławskim ratuszu, radni opozycji spróbują dziś odwołać przewodniczącego rady miejskiej Jarosława Charłampowicza. Nie zgadzamy się na to, by tandem Sutryk-Schetyna miał swoją marionetkę w radzie - argumentowali radni opozycji, którzy przed tygodniem złożyli wniosek o odwołanie. Głosowanie odbędzie się dziś po południu na specjalnie zwołanej sesji.