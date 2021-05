Dziś rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych we Wrocławiu [ZASADY]

Naukę w klasach pierwszych mogą rozpocząć dzieci w wieku 7 i 6 lat. W przypadku dzieci w wieku 6 lat istnieje obowiązek wykazania, że w roku szkolnym 2020/2021 dzieci uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym albo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, trzeba złożyć wniosek.Najprościej zrobić to przez internet.

Każde dziecko, zgodnie z adresem zamieszkania, ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej. Warunkiem jednak jest złożenie zgłoszenia (oświadczenie woli nauki w danej szkole) za pośrednictwem systemu elektronicznego, wyłącznie do szkoły obwodowej, podpisując go swoim profilem zaufanym. Rodzice dzieci, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie do klasy pierwszej poza szkołą obwodową, przystępują do rekrutacji na wolne miejsca. Wypełniając wniosek w systemie, wskazują maksymalnie trzy szkoły, z czego jako ostatnią obligatoryjnie wskazują szkołę obwodową.

W przypadku braku profilu zaufanego wydrukowane dokumenty, wraz z załącznikami, należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Wnioski można składać od 14 do 20 maja.

Wyniki rekrutacji będą znane 7 czerwca.