Dziś rocznica Krwawej Niedzieli. Wrocław pamięta o Polakach zamordowanych na Wołyniu

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających na kresach II Rzeczpospolitej. Właśnie tego dnia przed 78 laty doszło do największej fali mordów aż w 150 miejscowościach na Wołyniu. Trudno ustalić dziś dokładną liczbę Polaków, którzy stracili życie. Historycy szacują, że w lecie 1943 roku na Wołyniu zginęło od 50 do 60 tysięcy Polaków. W sumie od 1943 do 1945 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tys. Polaków, głównie na Wołyniu.

Wrocław oddaje hołd pomordowanym Polakom. W ramach obchodów rocznicy tego tragicznego wydarzenia, wrocławski IPN już 9 lipca przygotował zajęcia dla osób przebywających w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w tym wykład dra Stanisława A. Bogaczewicza „Rzeź wołyńska” i prezentację filmu: „Było sobie miasteczko”. Oczywiście najważniejsze uroczystości przypadają dzisiaj.