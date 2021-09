Dziś pierwszy dzień jesieni. Oto 10 magicznych miejsc we Wrocławiu na jesienny spacer [GALERIA]

22 września to pierwszy dzień jesieni. Pogoda też jest wyjątkowo jesienna, ale synoptycy sugerują, że przed nami złota polska jesień. Gdzie we Wrocławiu warto wybrać się na jesienny spacer?



Oto najbardziej magiczne miejsca. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.