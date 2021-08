Dziś piękny spektakl na nocnym niebie. Ziemia wlatuje w rój Perseidów. Gdzie najlepiej je obserwować na Dolnym Śląsku?

Piękny spektakl można będzie podziwiać dziś na wieczornym niebie. Ziemia w swojej rocznej wędrówce wokół Słońca przechodzi przez rój Perseidów . Z powierzchni globu będzie to widoczne jako “spadające gwiazdy”. Aby je obserwować nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy od godz. 21 popatrzeć na północno-wschodnie niebo.

Prognozy pogody wskazują, że zachmurzenie w nocy będzie słabe lub umiarkowane, co pozwoli dostrzec Perseidy. Jak informuje popularnonaukowy blog crazynauka.pl przy bardzo sprzyjających warunkach można zauważyć 110 Perseidów na godzinę. W praktyce da się zaobserwować połowę mniej. Zjawisko najlepiej będzie widoczne od godz. 21 do północy. Im ciemniejsze niebo i mniej zanieczyszczone światłem np. dużych miast, tym lepiej widoczne będą Perseidy. Najlepsze warunki do obserwacji będą mieli na Dolnym Śląsku przebywający w Górach Izerskich, nad którymi niebo jest w naszym województwie najciemniejsze.