Dziś kilkanaście ulic bez prądu we Wrocławiu [25.01.2021]

Przerwy w dostawie prądu we Wrocławiu

Do godz. 16

Fabryczna: Hiszpańska od 2 do 24 i od 11 do 19, Szkocka 5.

Psie Pole: Kominiarska od 17 do 27 nieparzyste, Fryzjerska od 27 do 35 nieparzyste, Czajcza, Kowalska od 59 do 75 nieparzyste, Ełcka od 1 do 49 i od 2 do 50, Bociania, Olsztyńska 1.

Śródmieście: Jedności Narodowej od 185 do 187 nieparzyste, Żeromskiego od 85 do 89 nieparzyste.

Krzyki: Krzycka od 92b do 92d parzyste, Życzliwa od 11 do 33 i od 16 do 18, Skarbowców dz.11/3.