Dziś drugi dzień matur. Po języku polskim czas na matematykę

Ostatni z obowiązkowych egzaminów czeka ich w czwartek 6 maja - będzie to język angielski. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 20 maja, sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 19-21 maja. Terminy tych drugich każda szkoła ustalała we własnym zakresie.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Maturzyści muszą - tak jak w latach ubiegłych - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. CKE informuje, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.