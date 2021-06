Dzikie ucztowanie we Wrocławiu. Zlot food trucków i restauracji

Organizatorzy zlotu zapraszają wszystkich smakoszy już od godziny 11:00. Wspólnemu celebrowaniu jedzenia będą towarzyszyć m.in. targi mody autorskiej i wzornictwa, targi roślin i kwiatów czy wrocławskie targi plakatu. Ponadto odwiedzający będą mieli okazję na poznanie najnowszych, naturalnych trendów kosmetycznych i skosztowanie rzemieślniczych lodów oraz słodyczy.

Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia strony, na której zawarli informacje co do miejsc parkingowych. Zachęcają jednak, by na event przyjechać tramwajem.