Do godz. 16 może nie być prądu w następujących lokalizacjach:

Psie Pole: Poprzeczna od 37a do 47b i od 40 do 68b, Żmudzka 1, od 13 do 33a i 10, Kiełczowska 165, Litewska 72, Miłoszycka od 53 do 53d nieparzyste, Byczyńska od dz.44/7 do dz.44/10.

Krzyki: Świeradowska od 2 do 10 parzyste, Woskowa od 18 do 22 parzyste.

Fabryczna: Brodzka od 1 do 21 nieparzyste.