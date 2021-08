Dzieje się we Wrocławiu - weekend w stolicy Dolnego Śląska [13.08-15.08]

Międzynarodowy Festiwal Filmowy, wyjątkowe koncerty w Narodowym Forum Muzyki, bezpłatne wrocławskie koncerty z przewodnikiem PTTK, darmowe kino letnie, uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego na Placu Wolności - to i o wiele więcej już w ten weekend we Wrocławiu. Sprawdź koniecznie.



