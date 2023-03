Dworce kolejowe na Dolnym Śląsku. Są piękne perełki są i paskudne koszmarki

Na Dolny Śląsk wracają dawne połączenia kolejowe

Koleje Dolnośląskie w 2023 roku świętują 15-lecie swojego istnienia. Kolej jest modernizowana i wracają połączenia w miejscowościach, które do tej pory były komunikacyjnie wykluczone. Rok temu pociągi powróciły na trasę do Świdnicy przez Sobótkę i po 22 latach przywrócono pociąg relacji Legnica – Chocianów – Legnica. Rewitalizowana jest również linia 336, dzięki czemu można się spodziewać, ze pociągi do Świeradowa Zdroju będą kursowały już pod koniec 2023 roku.

W ramach umowy z PESA Koleje Dolnośląskie mają wzmocnić do 2024 roku swój tabor o 25 sztuk nowoczesnych pociągów najnowszej generacji Elf 2. Inwestycja wyniesie 348,5 mln zł.