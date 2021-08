Dwie wrocławskie uczelnie wśród najlepszych na świecie

Zestawienie tysiąca najlepszych uczelni świata według "Academic Ranking of World Universities" w tym roku otwiera amerykański Harvard, za którym znalazły się Stanford i Cambridge. Do tej grupy w 2021 roku trafiło 10 uczelni z Polski, wśród których znalazły się Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska.

- Dołączenie do tego prestiżowego grona to niewątpliwie sukces i bardzo dobra wiadomość dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To także efekt dużego wysiłku publikacyjnego, który podjęliśmy w minionych miesiącach. Cieszę się, że to wyróżnienie spotyka nas właśnie w tym roku - wyjątkowo dla nas trudnym ze względu na walkę z pandemią. Obecność w zestawieniu dwóch polskich uczelni medycznych odbieram jako swoiste uhonorowanie naszych wysiłków - dużym kosztem łączyliśmy leczenie, z praktycznym uczeniem studentów i prowadzeniem badań naukowych. Obecność na liście szanghajskiej cieszy więc podwójnie. Ważne jest też dla mnie to, że wzmocniliśmy pozycję Wrocławia jako ośrodka akademickiego - podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Ponikowski.