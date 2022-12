Dwie osoby ranne w wypadku na ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Są utrudnienia w ruchu

W momencie wypadku w samochodach znajdowały się łącznie trzy osoby. Dwie z nich zostały poszkodowane. Na miejscu był zastęp straży pożarnej, zespół pogotowia ratunkowego i policjanci.

- Kierująca osobowym autem marki Mazda, podczas manewru skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu Hondą i czołowo uderzyła go w bok pojazdu. Osoby poszkodowane zostały przewiezione do jednego z wrocławskich szpitali, lecz ich stan jest stabilny. Na jezdnię dostały się płyny eksploatacyjne. - przekazał Gazecie Wrocławskiej mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.