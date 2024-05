Dwie kobiety z Dolnego Śląska wędrują samotnie po opuszczonych miejscach. Poznaj autorki bloga Nieustanne Wędrowanie

Na początku autorki pisały o podróżach m.in. po Europie, Ameryce Północnej i Maroku. Jednak okazało się, że czytelnicy znacznie bardziej cenią sobie widoki Dolnego Śląska niż odległych krajów. Szybko zrozumiały, że nie trzeba wyjeżdżać w podróż kilkaset kilometrów, by zobaczyć ciekawe miejsca, okazało się, że przydomowe wycieczki również są dla czytelników inspirujące.

- Okazało się, że najchętniej czytają o miejscach bliższych, w zasięgu ich ręki. Często też pisali do nas, że dzięki nam odkrywają na nowo swoją okolicę - mówi Inessa.

Dolny Śląsk skrywa wiele tajemnic

Blog narodził się dzięki pasji pań do podróży i łączenia ich z odkrywaniem historii. Celem bloga jest nie tylko rozrywka czy inspiracja, autorki chcą uwiarygadniać legendy, które na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie nie z tego świata.

Jak znaleźć miejsca z legend na Dolnym Śląsku

Aneta i Inessa zdradzają, że w poszukiwaniu legend zakopują się w archiwalnych tekstach. W przypadku Dolnego Śląska najczęściej są to niemieckojęzyczne mapy i podania , które są cennymi źródłami.

- Trzeba wiedzieć jak spoglądać na źródła i co może okazać się cenną wskazówką. Nasze historie są trochę jak puzzle, gdzie każdy krzyż, grobowiec czy ukryte mauzoleum może być punktem wyjścia i początkiem ciekawej legendy - zdradza Aneta.

Oczywiście same mapy to tylko początek, podróżniczki chętnie wybierają się na miejsca, czasem nawet kilkukrotnie, by dokładnie zbadać zaplecze legend. Ich przygody śledzi ponad 50 tys. osób.

Aneta i Inessa z bloga Nieustanne Wędrowanie często znajdują ukryte miejsca z nieprawdopodobnymi historiami. Musicie o nich przeczytać! Nieustanne Wędrowanie