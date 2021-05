Dwaj reprezentacyjni obrońcy na celowniku Śląska Wrocław (Śląsk Wrocław trasfery lato 2021)

Śląsk Wrocław nie traci czasu. Kontrakt z klubem podpisał czeski pomocnik Petr Schwarz, umowy przedłużyli Konrad Poprawa i Michał Szromnik, a lada moment na Stadion Wrocław zawitać mają nowi obrońcy. W kręgu zainteresowań Śląska znaleźli się dwaj obrońcy z przeszłością w reprezentacji Polski.

Śląsk Wrocław rzutem na taśmę zakwalifikował się do europejskich pucharów, dlatego jest aktywny na rynku transferowym już teraz. Piłkarze wrócą do treningów w połowie czerwca i do tej pory dyrektor sportowy Dariusz Sztylka, we współpracy z zarządem oraz trenerem Jackiem Magierą, chciałby skompletować kadrę. Najpilniej wzmocnień wymaga defensywa. Po zakończeniu sezonu z klubu odeszli m.in. Israel Puerto, Maciej Wilusz i Guillermo Cotugno, niepewna jest przyszłość bardzo doświadczonego Mariusza Pawelca, Piotr Celeban też ma swoje lata. Sztylka skupia się na znalezieniu stopera i lewego obrońcy, który odnajdzie się także w roli wahadłowego, ale priorytetem jest co najmniej jeden środkowy defensor. CZYTAJ TAKŻE:

Transfery Śląska: Potwierdzone ruchy, konkretne nazwiska, doniesienia, newsy, plotki (Transfery Śląska Wrocław lato 2021)

W mediach w kontekście Śląska przewija się wiele nazwisk. Wśród nich jest reprezentant Polski Marcin Kamiński, który właśnie stał się wolnym zawodnikiem. W tym sezonie Bundesligi rozegrał zaledwie cztery spotkania w barwach VfB Stuttgart. Śląsk jest nim zainteresowany, ale większe szanse na sprowadzenie swojego wychowanka ma Lech Poznań, który także przemeblowuje defensywę. W kręgu zainteresowań „Wojskowych” jest także inny stoper mogący pochwalić się występami w reprezentacji Polski, na dodatek dobrze na Dolnym Śląsku znany. To Jarosław Jach, który zakończył właśnie drugie wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. Udało nam się ustalić, że WKS interesował się wychowankiem KGHM Zagłębia Lubin jeszcze przed jego przejściem do Rakowa. Jach na co dzień mieszka we Wrocławiu, więc nie byłaby to dla niego zła opcja, choć nie priorytetowa.

- Po ostatnim wypożyczeniu do Rakowa otworzyły się przede mną nowe możliwości, także kolejnego zagranicznego wyjazdu. Obecnie jestem zawodnikiem angielskiego Crystal Palace, gdzie następuje nowe rozdanie. Nowy trener, nowi piłkarze i nowy pomysł na drużynę. Chcę dać sobie jeszcze jedną szansę i po urlopie wracam do Londynu. Jeśli się nie przebiję, to rozważę inne oferty. Śląsk? Jakieś sygnały do mnie dochodziły. Jeśli propozycja będzie konkurencyjna, to nie mówię nie - powiedział nam 27-letni lewonożny stoper. W kręgu zainteresowań Trójkolorowych są także młodzi Polacy. To 18-letni Ariel Mosór z Legii Warszawa i 19-letni Patryk Peda, który od 2019 roku szkoli się w akademii włoskiego SPAL.

