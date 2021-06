Dwa wypadki na ul. Strzegomskiej. Spore utrudnienia na zachodzie Wrocławia

Na ulicy Strzegomskiej doszło do dwóch osobnych zdarzeń przed godz. 14. Volkswagen poruszający się prawym pasem w stronę lotniska hamował, tak samo zareagował kierowca citroena jadący za nim. Nie udało się to jednak kierującemu mazdą, który uderzył w poprzedzającego go citroena. Przez siłę spowodowaną uderzeniem, kierowca citroena spowodował kolizję z volkswagenem jadącym "z przodu".

Chwilę później doszło do drugiego zdarzenia. Kierujący skodą widząc, że na jego pasie jest wypadek zaczyna hamować. Jadąca za skodą samochodem marki Ford uderza w skodę, a ta uderza w tył mazdy z poprzedniego wypadku.

- Kierujący mazdą w pierwszym zdarzeniu był sprawcą, a w drugim zdarzeniu jest poszkodowanym - informuje nas Paweł Noga z wrocławskiej policji.

Sprawczyni drugiego zdarzenia, czyli kierująca fordem została przewieziona do jednego z wrocławskich szpitali, w stanie nie zagrażającym życiu. Pojazdy są uszkodzone, chwilę potrwa zanim zostaną usunięte z jezdni. Ruch na ul. Strzegomskiej odbywa się lewym pasem. Na miejscu powstał prawie 2 kilometrowy korek.