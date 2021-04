Duży festiwal we Wrocławiu - mnóstwo imprez! Zobaczcie plan wydarzeń

W trakcie ponad trzytygodniowego festiwalu C-Change, wrocławianie będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach. Będą one odbywały się zarówno online, jak i w rzeczywistości. Impreza organizowana jest przez miasto we współpracy z 15 wrocławskimi instytucjami kultury. W projekcie C-Change uczestniczy 6 miast - oprócz Wrocławia to także brytyjski Manchester, niemieckie Gelsenkirchen, włoska Mantua, chorwacki Szybenik oraz portugalska Águeda.

Zobaczcie najważniejsze wydarzenia

Wydarzenia online: