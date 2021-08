Duże zmiany w przydzielaniu mieszkań komunalnych we Wrocławiu. Sprawdź

W sierpniu zmieniły się przepisy, na podstawie których można ubiegać się o najem mieszkania od gminy Wrocław. W życie weszła uchwała rady miejskiej zmieniająca uchwałę regulującą zasady wynajmowania mieszkań komunalnych i socjalnych w mieście. Kilka procedur uproszczono, ale też zmieniono definicje dochodu osób starających się o lokal, co poszerzyło krąg uprawnionych, a w konsekwencji najprawdopodobniej wydłuży kolejkę oczekujących. Wyjaśniamy, co się zmieniło i jak to może wpłynąć na los starających się o lokal od miasta.

Nawet 20 lat w kolejce po mieszkanie

Do naszej redakcji zgłosiły się ostatnio osoby, które tkwią w kolejce blisko 10 lat. Skrajnym przykładem drogi przez biurokratyczną mękę, jaką potrafi być zabieganie o przydział gminnego mieszkania jest historia bezdomnego 72-latka. Po blisko 20 latach bezskutecznych starań o mieszkania żyjący na wrocławskiej ulicy mężczyzna zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc. Najpierw czekał 18 lat na pierwszą propozycję najmu, a gdy w końcu się pojawiła, okazało się, że musi teraz czekać na remont lokalu. Po trzech kolejnych latach gmina poinformowała go jednak, że w „jego” lokalu bezprawnie zamieszkał kto inny. Mężczyzna musiał czekać następne 3 lata na inny lokal, który jednak znów wymagał remontu. Otrzymał dach nad głową, ale dopiero po interwencji RPO.