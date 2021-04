Duże zmiany w komunikacji miejskiej i samochodowej od soboty we Wrocławiu

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 24 kwietnia trasy zmienią linie tramwajowe: 15, 70 i 74 oraz linie autobusowe C, 103, 104, 128, 144 i 250.

Tramwaje linii 15 i 74 od pętli Poświętne lub Osobowice, od pl. Staszica będą kursowały objazdem przez pl. Powstańców Wlkp., ul. Chrobrego, Łokietka, Drobnera, most Uniwersytecki, ul. Grodzką, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą do pl. Legionów. W przeciwnym kierunku, tramwaje linii 15 i 74 pojadą objazdem od pl. Legionów przez ul. Krupniczą, Kazimierza Wielkiego, Szewską, most Uniwersytecki, Drobnera, Chrobrego i pl. Powstańców Wlkp. do pl. Staszica.

Tramwaje linii 70 będą kursowały w obu kierunkach na trasie: Osobowice - pl. Staszica - Dw. Nadodrze - Nowowiejska - pl. Grunwaldzki - pl. Wróblewskiego - Pułaskiego - Dw. Główny PKP - Piłsudskiego - Powstańców Śl. - Hallera - FAT.

Tramwaje linii 74 zostaną skrócone do przystanku „FAT” i będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice.

Autobusy linii C i 128 jadące od strony Popowic w kierunku pl. Bema pojadą od ul. Dmowskiego przez ul. Księcia Witolda i Jagiełły do mostu Mieszczańskiego, w kierunku przeciwnym bez zmian.

Autobusy linii 144 jadące z Polanowic w kierunku ul. Zwycięskiej od ul. Drobnera zostaną skierowane objazdem przez most Uniwersytecki, ul. Grodzką, Nowy Świat i św. Mikołaja do pl. Jana Pawła, w kierunku przeciwnym bez zmian.

Autobusy nocnej linii 250 pojadą od ul. Dubois przez ul. Dmowskiego, zawrócą przed mostem Dmowskiego w ul. Księcia Witolda i dalej pojadą po trasie.

Dla obsługi komunikacyjnej Kępy Mieszczańskiej, dodatkowo zostaną skierowane kursy autobusów linii 103 i 104 jadące od strony ul. Długiej przez ul. Księcia Witolda i most Sikorskiego do pl. Jana Pawła II, a autobusy linii C w obu kierunkach będą zatrzymywały się na przystanku „Dmowskiego”.

Budowa linii tramwajowej na Popowice rozpoczęła się 2019 roku. Jej koszt to ponad 222 miliony złotych. Tramwajem pojedziemy w 2022 roku.