Duże zmiany na przejściach dla pieszych. Nowe zasady

W ciągu kilku miesięcy w życie mogą wejść nowe przepisy dotyczące przejść dla pieszych. Zarówno kierowcy, jak i piesi będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad zachowania na przejściach. W Sejmie trwają właśnie prace nad poselskim projektem ustawy w tej sprawie. Powstał po głośnym wypadku, do jakiego doszło w grudniu 2019 roku na przejściu przy ul. Sokratesa w Warszawie. Kierowca bmw jadący z zawrotną prędkością zabił wtedy na przejściu dla pieszych młodego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię z rodziną. Co zmieni się w przepisach dla pieszych i dla kierowców? Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.