Duża inwestycja pod Wrocławiem. Będzie sporo nowych miejsc pracy!

- Rozpoczęliśmy właśnie realizację prawie 35 tys. m kw. powierzchni logistycznej w najwyższym dostępnym na rynku standardzie – jest to pierwszy etap parku, który finalnie ma mieć powierzchnię 140 tys. m kw. - informuje nas przedstawiciel firmy Mountpark.

Hale mają zostać wybudowane przy zjeździe z autostrady A4, zaraz obok miejscowości Pietrzykowice. Lokalizacja nowej inwestycji nie jest przypadkowa - według inwestora jest doskonała pod względem logistycznym.

mat. prasowe Mountpark Wrocław

Mountpark Wrocław to przestrzeń, która będzie udostępniona pod wynajem dla firm chcących działać w pobliżu Wrocławia. Stąd na tą chwilę ciężko precyzyjnie określić ilość potrzebnych nowych pracowników. Wszystko będzie zależne od aktywności najemcy, który będzie użytkował wynajętą powierzchnią. Docelowo będzie to zapewne kilkaset osób, chociaż jest szansa aby liczba ta wzrosła nawet do tysięcy. Branże jakie mogą liczyć na zatrudnienie w tym miejscu to m.in. logistycy, pracownicy przestrzeni magazynowej, osoby z sektora produkcji czy handlu.