Duża akcja służb na Zalewie Mietkowskim. Co się tam działo?

Cała akcja odbyła się w minioną sobotę (22 czerwca) na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie nad Zalewem Mietkowskim. Instruktorzy z wrocławskiej komendy wojewódzkiej i miejskiej policji, ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wodnej Służby Ratowniczej szkolili żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

- Policyjni wodniacy oraz ratownicy, bezpośrednio po szczegółowym instruktażu, ćwiczyli z wojskowymi konkretne czynności podejmowane podczas działań ratunkowych prowadzonych na otwartych zbiornikach wodnych - informują mundurowi z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu. - Była to doskonała okazja do sprawdzenia algorytmów współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami, a także doskonalenia umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego. Mundurowi mieli możliwość sprawdzenia się w wykonywaniu łańcucha życia, a także tak zwanego skoku desantowego - dodają.