Druga tura wyborów samorządowych 2024. Garść informacji o przebiegu niedzielnego głosowania

Godz. 18:30

Na trzeciej konferencji PKW 21 kwietnia usłyszeliśmy, że frekwencja w całym kraju do godz. 17:00 wyniosła 33,17 procent.

Na Dolnym Śląsku do urn poszło 29,51 procent uprawnionych do głosowania. Wrocław na razie nadal plasuje się na pozycji ostatniej z frekwencją na poziomie 25,99%.

Rekordową liczbę wyborców w całej Polsce zanotowano w miejscowości Odrzywół. Tu do głosowania poszło 62,51 procent uprawnionych. Najmniej zaś w Miastku, bo 21,82 procent. Porównując frekwencję w dzisiejszym głosowaniu do tej sprzed dwóch tygodni, o godzinie 17:00 była ona o 6 procent wyższa. W porównaniu natomiast do 2018 roku, ta obecna wynosi mniej o 5 procent.

Przestępstwa i wykroczenia

Od ostatniego meldunku nie odnotowano żadnych nowych przestępstw ani z kodeksu wyborczego ani karnego. Odnotowano natomiast 25 nowych wykroczeń polegających na naruszeniu ciszy wyborczej. Łącznie daje to liczbę 106 wykroczeń i przestępstw.