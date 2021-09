Drogowy armagedon w niedzielny wieczór. Najważniejsze drogi zakorkowane

Autostrada A4 to droga, którą w niedzielę wieczór zdecydowanie należy omijać. Po wypadku, do którego doszło około 4 km za zjazdem do Pietrzykowic na jezdni w kierunku Legnicy (143 km autostrady) w rowie znajduje się ciężarówka. Pojazd był rozładowywany, a teraz jest wyciągany na jezdnię. Korek, jaki powstał, ma około 7 kilometrów długości i sięga aż do za węzeł Wrocław Południe. Ruch odbywa się jednym pasem.

Utrudnienia powstały w tym samym miejscu także na jezdni w stronę Wrocławia. Jak informuje zespół zarządzania ruchem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad powodem powstania około 4-kilometrowego zatoru jest to, że kierowcy zwalniają, by pooglądać trwającą na jezdni w przeciwnym kierunku akcję z ciężarówką.

Na wydłużenie czasu podróży muszą przygotować się także wracający do Wrocławia autostradą A4 od strony Opola. Korek przed punktem poboru opłat w Karwianach ma nieco ponad 2 kilometry. W kierunku przeciwnym - w stronę Katowic - ruch na bramkach odbywa się niemal płynnie.

Spowolnienie także dla jadących w kierunku Wrocławia z południa województwa. Zator przed wjazdem na AOW w Magnicach ma blisko 4 kilometry długości.