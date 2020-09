Drogo we Wrocławiu? Zobacz jak wypadamy na tle innych miast

Nasze rachunki za usługi komunalne mocno idą w górę. W tym roku we Wrocławiu już płacimy więcej za odbiór odpadów – średnio o 36 proc. – a także za wodę i odprowadzanie ścieków. To niestety dopiero początek całej serii podwyżek. Przed nami jeszcze podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie (nawet o ponad 100 proc.). Zestawienia obciążeń jakie ponoszą mieszkańcy największych miast w kraju na te usługi, oparliśmy na danych zawartych w raporcie przygotowanym przez firmę doradczą Curulis. Porównano w nim koszty, jakie obciążają statystyczną rodzinę jeżeli chodzi o wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór śmieci, podatek od nieruchomości, komunikację publiczną oraz – to co raz bardziej uderza po kieszeni mieszkańców największych miast - strefy płatnego parkowania. Wyższe płace minimalne, droższa energia i niekorzystne ruchy na „rynku śmieciowym” przyspieszyły wzrost kosztów usług komunalnych średnio o blisko 15 proc. i to niestety nie koniec drożyzny. Na kolejnych slajdach pokazujemy, ile za usługi komunalne rocznie płacą mieszkańcy wszystkich miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców (jest ich 15). Poszeregowaliśmy je pod względem wydatków – od najtańszego miasta do najdroższego.

