Drogi śmierci na Dolnym Śląsku. To tutaj najczęściej dochodzi do tragicznych wypadków Justyna Orlik

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które zostało stworzone do tego, żeby pokazać skalę wypadków na drogach w całej Polsce. Przyglądamy się temu, gdzie najczęściej dochodzi do nich na Dolnym Śląsku. Które odcinki są najbardziej niebezpieczne? W rankingu na szczycie listy Wrocław i okolice

Drogi śmierci na Dolnym Śląsku istnieją, są bowiem fragmenty popularnych tras, jak na przykład A4, czy DK94, gdzie do tragicznych wydarzeń dochodzi wyjątkowo często. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które zostało stworzone do tego, żeby pokazać skalę wypadków na drogach w całej Polsce. Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków na Dolnym Śląsku? Które odcinki są najbardziej niebezpieczne? Sprawdziliśmy. W rankingu, na szczycie listy, Wrocław i okolice.