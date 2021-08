Drogi rowerowe nad Odrą powinny biec po wałach. Chyba, że... deweloper ma inną wizję Marcin Kruk

Drogi rowerowe we Wrocławiu, tam, gdzie to oczywiście możliwe, powinny przebiegać nad wodą po wałach. Tymczasem deweloper budujący osiedle Olimpia Port, pośrodku którego będzie marina żeglarska, zaplanował odsunięcie drogi rowerowej tak, by tę marinę omijała. Ścieżkę poprowadzono między blokami. To zaskakujące, ponieważ na mapie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zaznaczone, że także na terenie tego osiedla droga rowerowa powinna być nad wodą. Ale plan ma dwa równoważne elementy: mapę i część opisową i to jej zapisy zdają się ważniejsze zarówno dla dewelopera, jak i dla miasta.