Dramatyczny apel wrocławskiej Ekostraży. Wstrzymano przyjmowanie kotów, brak chętnych na adopcje [ZDJĘCIA]

- Wyobraźcie sobie: podczas gdy Wy budzicie się, jecie śniadanie, ruszacie do pracy, idziecie na spacer, na obiad, na trening itd. one od rana do nocy siedzą w klatkach. My tak nie chcemy - z założenia klatka ma być chwilowym schronieniem na czas rekonwalescencji, ratowania. To nie sposób na życie kota - dodają wolontariusze.