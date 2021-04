Dr Gabriel Pawlak: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby student po ukończeniu AWF podjął pracę w branży IT

W dniach 22-23 kwietnia odbyła się 8. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość w Sporcie", organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak jak w 2020 roku konferencja przeprowadzana została w trybie zdalnym. O poszczególnych zagadnieniach poruszonych podczas dwudniowego wydarzenia porozmawialiśmy z dr Gabrielem Pawlakiem, Pełnomocnikiem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni.

VIII Konferencja Naukowa „Jakość w Sporcie" była podzielona na 11 głównych tematów:

– kapitał ludzki w sporcie,

– CSR w sporcie,

– trener Personalny jako zawód przyszłości,

– Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie,

– podwójne kariery sportowców,

– nauka a sport,

– prawne aspekty sportu,

– cyfryzacja i mediatyzacja w sportu,

– marketing w sporcie,

– sport podczas SARS-CoV-2,

– e-sport. W ostatnich latach da się zauważyć, że coraz więcej sportowców równie dużo uwagi, co do swojej kariery zawodniczej, przykłada również do szeroko rozumianego rozwoju osobistego – edukacji czy zyskiwania umiejętności, które mogą okazać się nad wyraz pomocne podczas wchodzenia na rynek pracy. Za przykład można podać Roberta Lewandowskiego, który w ubiegłym roku obronił pracę magisterską w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. Pływaczka Juvenii Wrocław, Alicja Tchórz, założyła z kolei platformę Nasimistrzowie.pl. – Chcę stworzyć sponsorom kierunek współpracy ze sportem, pomóc tworzyć strategie marketingowe i wreszcie dać szansę przejrzenia „rynku” nazwisk, które ich potrzebują – wyjaśnia mistrzyni Europy z 2019 roku w sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym.

– Cieszy fakt, że powstaje coraz więcej programów wspierających dwutorowe kariery sportowców. Są one ukierunkowane w głównej mierze na sportowców-studentów. W ramach rozwoju wspomnianej idei staramy się uzbroić aktualnych studentów oraz absolwentów w tzw. transfer umiejętności sportowych na rynek pracy. Przy pomocy doradców zawodowych chcemy wskazać, że czas poświęcony na treningi czy obozy stanowi pewien rodzaj kompetencji, które z punktu widzenia rynku pracy są bardzo oczekiwane przez pracodawców – tłumaczy dr Gabriel Pawlak z Akademii Wychowania Fizycznego. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby student po ukończeniu AWF podjął staż np. w branży IT. Bolączki menedżerów sygnalizują potrzebę umiejętności pracy w zespole, samodoskonalenia się i szybkiego wyciągania wniosków. Sportowcy z reguły posiadają wszystkie te cechy. Trudno je wykształtować w procesie edukacyjnym, natomiast one często wykuwają się najlepiej w reżimie sportowym. Uświadamiamy studentom, że łączenie kariery sportowej i edukacji nie musi oznaczać późniejszego wejścia na rynek pracy. Wręcz przeciwnie, to rodzaj aktywów, które potem będą mogli pokazać w pracy zawodowej – dodaje nasz rozmówca.

W dobie pandemii trudno nie zwrócić uwagi na zmiany, które dotknęły sport w skali globalnej oraz lokalnej. Dr Gabriel Pawlak przestrzega, że skutki zmniejszonej aktywności fizycznej w czasie pandemii będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat. – Przez ostatni rok młodzież miała bardzo ograniczony dostęp do trenerów, którzy zadbaliby o ich kulturę fizyczną. Mogą wiązać się z tym spore konsekwencje, nie tylko z powodu chorób cywilizacyjnych, jak otyłość czy cukrzyca. Sport daje ogromną przestrzeń do oczyszczenia się z negatywnych emocji. Tymczasem jego całkowity brak może prowadzić również do problemów natury psychicznej – twierdzi dr Pawlak. – Podczas pandemii wielu z nas dostało więcej czasu, np. z powodu przejścia na pracę zdalną i braku dojazdów do biura. W ramach konferencji wielu prelegentów zaznaczało jednak, że jako społeczeństwo nie osiągnęliśmy tego, na co było nas stać. Pod względem aktywności sportowej wielu z nas popadło w marazm. Brakuje mi ze strony rządu wyjaśnienia, dlaczego sport został praktycznie w pełni zamknięty.