Domy z licytacji. Te nieruchomości na Dolnym Śląsku sprzedaje komornik. Tanio! >>

Dom lub mieszkanie z licytacji komorniczej to okazja do zakupu nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Jeśli nie dysponujecie dużą gotówką lub macie problemy z zaciągnięciem kredytu, dom od komornika może być dobrym rozwiązaniem. Zanim jednak przystąpicie do przetargu, warto wiedzieć, na czym licytacja komornicza polega.