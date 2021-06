Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Domy bez pozwolenia na budowę w okolicach Wrocławia. Tak wyglądają

Budowa domu do 70 m kw. bez pozwolenia - to jedno z haseł zawartych w ogłoszonym niedawno Polskiego Ładzie. Według zapowiedzi rządzących, nieduży dom będzie można zbudować taniej - bez większych formalności czy zatrudniania kierownika budowy, mając jedynie do dyspozycji odpowiednią działkę.



Bez pozwolenia – na samo zgłoszenie - można budować już teraz. Mogą to być budynki gospodarcze, garaże, wiaty, przydomowe ganki, oranżerie, zadaszone tarasy i to co nas najbardziej interesuje - budynki mieszkalne do 35 m kw powierzchni zabudowy (to obszar na działce zajmowany przez wykończony budynek, obliczany po obrysie zewnętrznym ścian, bez schodów zewnętrznych, daszków (m.in. niepodpartych dachów tarasów), markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz elementów ozdobnych. Do takich domków można podłączać instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.



Jak już wspomnieliśmy, budować można bez pozwolenia, ale każdorazowo na zgłoszenie tego faktu do właściwego urzędu, zwykle starostwa powiatowego, urzędu miasta lub gminy. Budować można w ten sposób na własnej działce (budowlanej lub rekreacyjnej), ale też na przykład na terenie ogródka działkowego, pod warunkiem uzyskania zgody ze strony jego zarządu. Bez pozwolenie można wznosić jednokondygnacyjne budynki z nieużytkowym poddaszem (o wysokości mniejszej niż 1,9 m). I jeszcze jedno można takich domków do 35 m kw wznieść więcej, jeżeli ich liczba na działce nie przekracza jednego na każde 500 m kw tej działki.





Na kolejnych stronach prezentujemy projekty domków, które można postawić bez pozwolenia. Koszt ich budowy waha się od niespełna 25 do 130 tys. zł