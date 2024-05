Domki letniskowe na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Katarzyna Zimna

Mamy dla was najciekawsze oferty domków na sprzedaż, które są położone nie dalej niż 100 km od Wrocławia. Obejrzyjcie zdjęcia, poczytajcie opisy, poznajcie ceny i wybierzcie domek dla siebie!Oferty z cenami znajdziecie na kolejnych slajdach >>> otodom, olx Zobacz galerię (40 zdjęć)

Pod namiot, na kemping, do hotelu? Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.