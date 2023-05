Dolny Śląsk: Wypadek Samochodu osobowego w Polakowicach. Auto skończyło w rowie [ZDJĘCIA]

W sobotę (20 maja) o godzinie 7.39 w Polakowicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta, kierująca samochodem osobowym, straciła panowanie nad kierownicą i wpadła do rowu. Na miejsce przyjechała policja, pogotowie ratunkowe oraz OSP Węgry i JRG nr 9 PSP we Wrocławiu. Jak przekazują strażacy z OSP KSRG Węgry, kobieta miała drobne potłuczenia. Urazy nie wymagały hospitalizacji.

W tym miejscu doszło do wypadku:

Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP KSRG Węgry.

