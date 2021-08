Dolny Śląsk: Upchnął 30 osób w jednym samochodzie! O 29 za dużo, interweniowała policja

- W przedziale ładunkowym auta było 29 osób. Była to część przeznaczona do przewożenia towaru. Ludzie podróżowali, stojąc bądź siedząc na skrzynkach. Abstrahując od faktu, iż kierowca złamał prawo, przewożąc o 29 osób więcej, niż wynosi dopuszczalna ich liczba określona w dowodzie rejestracyjnym, to przede wszystkim naraził on życie i zdrowie swoich pasażerów.

- W sytuacji gdyby Iveco uczestniczyło w wypadku, podróżujące w nim, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia technicznego, osoby najprawdopodobniej odniosłyby poważne obrażenia bądź nawet mogłyby zginąć - mówi Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

Kierowca, 50-letni obywatel Ukrainy, dostał mandat, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na 3 miesiące.