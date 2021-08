Dolny Śląsk. Szukają skarbów skradzionych przez Niemców podczas II wojny światowej. Tunel ma 30 m

Jak aktualnie wyglądają prace?

Doszliśmy w okolice śluzy, ale Niemcy nie wysadzili wejścia do niej, jak na poprzednich 10 metrach. Przewiercili stropnice, więc po ich złamaniu powstał zasyp. Nie przewidzieliśmy tego, a prawdopodobnie zrobili to po to, żeby fala podmuchu nie wleciała do śluzy i jej nie zniszczyła. Naturalnym zabezpieczeniem było obsypanie tego fragmentu. Kolejne sześć metrów będziemy musieli przekopać i ustabilizować, a następnie skręcimy w lewo do śluzy gazowej, która zostanie zabudowana na dwa metry. Zbadamy jej stabilność i jeżeli przejście przez nią do wnętrza obiektu będzie tańsze, to pójdziemy tamtędy. Może okazać się, że jest droższe niż 100 tysięcy złotych, wtedy czeka nas droga na wprost przez specjalnie wniesione przez Niemców kamienie.